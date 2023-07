Jurásek: «Sinto-me muito bem e agradecido por fazer parte desta grande equipa»

Após a goleada do Benfica diante do Al Nassr por 4-1, David Jurásek abordou o encontro e confessou sentir-se bem na equipa de Roger Schmidt."Já se sente adaptado? Sim. Têm sido todos muito bons para mim e sinto-me muito bem e agradecido por fazer parte desta grande equipa", começou por referir o lateral-esquerdo das águias á Sport TV."Ganhámos e isso foi importante para nós. É apenas a pré-época e temos de de nos preparar muito bem para a temporada. É bom ganhar", destacou, tendo ainda falado sobre a luta com Ristic na lateral esquerda."O Mihailo é um grande jogador, é bom ter um concorrente destes. Vamos ver quem é a escolha do treinador", afirmou, perspetivando uma temporada "de sucesso"."Estou apenas focado na pré-temporada, vamos ver o que acontece. Mas espero que seja de sucesso", concluiu.