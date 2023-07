O portal 'El Crack Deportivo' colocou este sábado o jovem avançado Exequiel Zeballos, do Boca Juniors, na rota do Benfica. De acordo com a informação avançada, lançada pelo jornalista Jonathan Riniti, o clube de Buenos Aires "sabe que o Benfica irá atacar Zeballos", pese embora o facto do extremo, de 21 anos, ter estado algum tempo fora de combate devido a lesão.Visto como um dos nomes mais promissores do futebol argentino, Zeballos está avaliado em 5,5 milhões de euros, mas o Boca Juniors estará a apontar para a cláusula de rescisão, cifrada nos 20 milhões de dólares (18,2 milhões de euros).O jovem extremo, refira-se, sofreu no ano passado uma grave lesão - devido a um entrada 'assassina' - que o deixou fora de jogo durante mais de quatro meses.