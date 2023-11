Benfica ataca CNID: «Triste exercício de discriminação e perseguição relativamente a Roger Schmidt»

O Benfica lançou um ataque ao CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto, afirmando que este organismo "prestou-se a um triste exercício de discriminação e perseguição relativamente ao treinador do Benfica, Roger Schmidt."Após esta associação ter criticado o técnico pela forma como respondeu a um jornalista ao perguntar-lhe se era adepto do Sporting ou do FC Porto, o Benfica sente que "houve um tratamento diferenciado por parte do CNID quando as cores são o Benfica" e recordou que esta é "uma postura ainda mais condenável quando muitos outros treinadores e clubes têm protagonizado atitudes ameaçadoras e desconsiderantes para com profissionais da comunicação social sem que do lado do CNID se tivesse registado um único gesto de reprovação."O Benfica argumenta ainda que Schmidt tem sido "sistematicamente objeto de enxovalhamento e desconsideração por parte de comentadores e jornalistas – numa campanha de desgaste sem precedentes em programas de televisão e artigos de opinião", sustentando que o CNID não manifestou "qualquer palavra de preocupação com o comportamento da classe que representa."Os encarnados, de resto, também atacam individualmente o presidente do CNID, Manuel Queiroz, que "tem denegrido o Benfica e os seus representantes", na opinião do clube.O CNID prestou-se hoje a um triste exercício de discriminação e perseguição relativamente ao treinador do Benfica, Roger Schmidt.Só assim é possível entender que um treinador campeão nacional, vencedor da Supertaça e atual líder do Campeonato Nacional ande há vários meses a ser sistematicamente objeto de enxovalhamento e desconsideração por parte de comentadores e jornalistas – numa campanha de desgaste sem precedentes em programas de televisão e artigos de opinião – sem que o CNID, que pelos vistos não vê ou lê o que quer que seja, tivesse manifestado qualquer palavra de preocupação com o comportamento da classe que representa. Inclusive, da parte do presidente do CNID que, no seu papel de comentador, tanto tem denegrido o SL Benfica e os seus representantes.Uma vez mais, assistimos a um tratamento diferenciado por parte do CNID quando as cores são as do Benfica. Uma postura ainda mais condenável quando muitos outros treinadores e clubes têm protagonizado atitudes ameaçadoras e desconsiderantes para com profissionais da comunicação social sem que do lado do CNID se tivesse registado um único gesto de reprovação.