Benfica derrota Celta de Vigo e conquista Troféu do Algarve

há 15 horas Ontem

Benfica conquista Troféu do Algarve

Acabou o jogo. O Benfica conquistou o Troféu do Algarve depois da vitória por 2-0. Num jogo relativamente morno, as águias aceleraram para a vitória nos últimos minutos. Num dos lances de perigo na etapa final, Lucas Veríssimo acertou na trave e depois, sim, as águias partiram para o triunfo. Di María marcou de penálti, conquistado por Tengstedt, aos 90', e logo no minuto seguinte foi a vez de Musa arrumar com a partida. Ao fim de quatro jogos, a formação de Roger Schmidt mantém-se 100% vitoriosa na pré-temporada.