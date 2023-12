Benfica e a decisão do Tribunal de Justiça: «Superliga continua a não ser uma prioridade ou alternativa»

O Benfica reagiu à decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia , que sublinhou a ilegalidade do organismo proibir os clubes de participarem em competições paralelas, nomeadamente a Superliga Europeia, sublinhando que a 'nova' competição "continua a não ser uma prioridade ou alternativa" para os encarnados."O Sport Lisboa e Benfica esclarece, em face da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que a Superliga Europeia continua a não ser uma prioridade ou alternativa e que um crescente entendimento e forte cooperação entre a UEFA e a ECA são o modelo que melhor defende os valores, a tradição e os pergaminhos do futebol europeu.Ainda que a decisão hoje proferida venha a colocar um ponto final no monopólio da UEFA no que respeita à organização de competições – e se abram novos horizontes e desafios futuros –, há um pressuposto a salvaguardar: a permanência e defesa das Ligas internas e das competições nacionais".