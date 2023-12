Benfica viaja para a Áustria com quatro baixas

O Benfica viaja na manhã desta segunda-feira para a Áustria onde, amanhã, defronta o Salzburgo na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões (20 horas). Entre a comitiva das águias, destaque para as ausências dos lesionados Bernat, Bah e David Neres, assim como do castigado António Silva, que foi expulso no empate a três golos diante do Inter e não seguiu viagem com os restantes companheiros.Numa breve declaração aos jornalistas, Rui Costa referiu que disse tudo o que tinha para dizer no sábado, quando reforçou a confiança em Roger Schmidt Refira-se que o Benfica ocupa o último lugar do Grupo D da Liga dos Campeões, com apenas 1 ponto, e precisará de bater o Salzburgo por dois golos de diferença caso queira assegurar a presença na Liga Europa.