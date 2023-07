Bento garante estar "tranquilo" com proposta do Benfica: «O meu trabalho está a ser reconhecido»

Bento voltou, na madrugada desta segunda-feira após o triunfo do Athletico Paranaense sobre o Bahia (2-0), a falar sobre o interesse do Benfica, garantindo estar "focado" no trabalho que está a desempenhar no clube brasileiro e referindo que não sabe "o que vai acontecer"."Estou tranquilo, focado no Athletico. Independentemente do que acontecer, se vou ou não, a decisão é da direção e do clube. Estou feliz por ter esse reconhecimento, mas estou focado aqui e o meu trabalho é aqui. Temos um jogo importante para a Libertadores [oitavos de final frente ao Bolívar] e espero ajudar", começou por dizer o guarda-redes, de 24 anos, à imprensa brasileira."Fico feliz por ter esse reconhecimento. Acho que o meu trabalho está a ser bem feito e reconhecido, mas estou focado aqui. A direção tem a decisão final, ainda não sei o que vai acontecer. Enquanto estiver aqui vou dar o meu melhor. Já comentei que tenho o sonho de jogar na Europa, seja agora, no fim do ano ou no ano que vem. Não sei o que vai acontecer, mas estou focado aqui", frisou.Refira-se que Alexandre Mattos, diretor executivo do Athletico Paranaense, garantiu aque o guardião vai permanecer no clube : "Esquece, Bento não sai", assinalou.