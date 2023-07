Bento titular na derrota do Ath. Paranaense diante do São Paulo

Bento, alvo do Benfica para a baliza, foi titular na derrota (2-1) do Athletico Paranaense no terreno do São Paulo, para a 11.ª jornada do Brasileirão. A formação visitante até começou na frente, com um golo de Vítor Roque - jovem que já foi apontado às águias no ano passado - logo aos 11', mas o tricolor paulista deu a volta por Gabriel Neves (19') e Luciano (47'). Bento não teve quaisquer hipóteses de defesa em nenhum destes dois lances.O Athletico Paranaense é 9.º classificado com 16 pontos, enquanto que o São Paulo ocupa o 5.º posto com 18, tendo assim ultrapassado o adversário de hoje.