Cada vez mais perto da Luz: Álvaro Fernández já se despediu do Granada

A caminho do Benfica, onde será apresentado amanhã, Álvaro Fernández aproveitou o dia de hoje para se despedir do Granada. Isto depois de o clube espanhol já ter oficializado o fim do empréstimo. Nas redes sociais, o lateral espanhol que estava cedido pelo Manchester United deixou uma longa mensagem."A minha estadia em Granada foi especial, apesar de não ter sido tão longa como todos esperávamos", pode ler-se. Álvaro, que viaja hoje com destino a Lisboa, chega ao Benfica por intermédio de um empréstimo com opção de compra. As águias pagam agora ao Manchester United 1 M€ pela taxa de empréstimo e, mais tarde, a opção de compra passa para um valor de 6 M€, mais 3 M€ por objetivos."A minha estadia em Granada foi especial, apesar de não ter sido tão longa como todos esperávamos.Foi um verdadeiro prazer representar este clube e estarei sempre grato aos adeptos e ao clube em geral, mas acima de tudo às pessoas que passaram todos os dias comigo, cuidando de mim e apoiando-me desde o primeiro dia.Queríamos que a época fosse mais bem sucedida, mas partilhámos memórias incríveis e recordarei sempre a minha passagem pelo clube como uma parte importante da minha carreira.Desejo-vos a todos a melhor sorte para o resto da época. Sei que este grupo e os nossos fiéis adeptos têm a atitude e a luta necessárias para se manterem no topo esta época e cumprirem o objetivo.Seguir-vos-ei e apoiar-vos-ei."