Granada oficializa fim do empréstimo de Álvaro Fernández: lateral a caminho do Benfica

O Granada oficializou este domingo o fim do empréstimo de Álvaro Fernández, lateral espanhol que estava cedido pelo Manchester United e que viaja hoje para Lisboa , onde amanhã será apresentado como reforço do Benfica."O Granada recebeu uma notificação do Manchester United, que decidiu suspender o período de empréstimo que ligava o futebolista Álvaro Carreras ao clube até 30 de junho. Termina assim a sua passagem pela equipa", pode ler-se em comunicado oficial do emblema espanhol.Recorde-se que Álvaro Fernández chega ao Benfica num empréstimo com opção de compra. As águias pagam agora ao Manchester United 1 M€ pela taxa de empréstimo. Mais tarde, a opção de compra passa para um valor de 6 M€, mais 3 M€ consoante a concretização de objetivos.