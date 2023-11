Cardozo e o dia em que ficou sem camisola em pleno jogo na Luz: «Fiquei à espera do roupeiro...»

Oscar Cardozo foi um dos jogadores escolhidos pelos adeptos do Benfica para figurar no Mural dos Campeões, na Luz, e não esconde o carinho que continua a sentir pelos encarnados e pelos seus adeptos. Em entrevista ao site do clube, o paraguaio recordou a passagem pelas águias e a emoção de pisar o relvado do estádio da Luz pela primeira vez."Foi algo incrível. A primeira vez que entrei no estádio... nunca pensei que fosse assim. Os adeptos a gritar, a aplaudir. Nunca tinha jogado no estádio cheio e a verdade é que fiquei bastante emocionado no 1.º jogo que fiz na Luz", disse, sublinhando os dois jogos que mais o marcaram com a camisola do Benfica: "Contra o Sporting em que marquei 3 golos - um momento inesquecível - e a meia-final da Liga Europa contra o Fenerbahçe".Foram muitas as histórias que somou nos encarnados entre 2007 e 2014, mas há uma que lhe ocorre de imediato. "Foi num jogo na Luz. Eu estava no banco, depois fui aquecer para entrar em campo - acho que entrei quando faltavam 15 minutos para o final. Antes de entrar um rapazinho disse-me: 'Cardozo, vais entrar e vais marcar um golo'. "Ai sim? Se marcar dou-te a camisola', respondi. Entrei e após 5 ou 6 minutos, marquei. Tirei a camisola e dei-a ao rapazinho. Fiquei ali sem camisola! Vim para aqui [junto ao túnel] esperar que o roupeiro me trouxesse outra camisola. Marcou-me muito", concluiu Cardozo que deu igualmente uma entrevista a Record nesta curta passagem por Portugal.