Chiquinho despede-se do Benfica: «Havia muito para contar, mas ficam as memórias e os bons momentos»

Após a oficialização, este sábado, da saída a título definitivo para o Olympiacos , Chiquinho deixou uma mensagem nas redes sociais de agradecimento ao Benfica."Havia muito para contar, mas ficam as memórias e os bons momentos. Obrigado a todos com que me cruzei nesta casa por me tornarem melhor todos os dias. Obrigado Sport Lisboa e Benfica", pode ler-se na sua publicação.