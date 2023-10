Com o Benfica em Milão, João Victor mostra-se nas redes sociais a treinar

Treino de João Victor

Num dia em que é notícia por ter sido afastado por Roger Schmidt,na edição de hoje, João Victor mostra-se bastante ativo nas redes sociais. Depois de já te partilhado uma imagem em família , o central do Benfica divulgou alguns vídeos nos quais surge a treinar no ginásio e ainda num campo de futebol, através das stories do Instagram.Todavia, alguns detalhes levam a crer que as imagens não foram captadas no momento em que as decidiu partilhar. Ou pelo menos, que não foram captadas todas no mesmo momento. É que tanto a camisola, como os calções e até mesmo as meias - pretas numa primeira publicação e brancas na outra - variam de vídeo para vídeo.Antes de se mostrar a trabalhar, João Victor tinha publicado uma fotografia com a mulher e os dois filhos. "O que realmente importa", escreveu. Enquanto isso, o Benfica prepra-se, em Milão, para o jogo de amanhã com o Inter. O brasileiro, assim como o jovem André Gomes, que ainda recupera de uma cirurgia ao ombro, foram os únicos que não viajaram para Itália.