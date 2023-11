Da preparação da mota de Eliseu ao golo que ainda hoje gera dúvidas aos adeptos: André Almeida abre o livro

André Almeida é um dos 20 jogadores imortalizados no Mural dos Campeões no Estádio da luz e histórias na 'casa' do Benfica são o que não falta ao antigo jogador das águias."Histórias curiosas são mais no balneário, brincadeiras entre o grupo. A preparação da mota do Eliseu, se calhar, é a história mais gira que há para contar, mas dentro do campo, há histórias muito bonitas, e essas são do conhecimento de todos. O envolvimento com os adeptos, o envolvimento das equipas pelas quais eu tive o privilégio de passar. Muitos bons momentos e isso é o que mais fica", afirmou à BTV, recordando igualmente o golo que marcou ao Portimonense, a 8 de setembro de 2017."Normalmente, quando as pessoas falam comigo na rua, é o momento que mais pergunta. 'Foi de propósito ou foi sem querer?' A realidade é que, se eu jogar na esquerda, corto para dentro para cruzar com o pé direito na direção da baliza para haver um desvio ou alguém não tocar na bola e ela entrar sozinha. Por felicidade, a bola saiu demasiado alta. Neste caso, no ponto certo para dar 3 pontos ao Benfica. Por isso, sim, era um cruzamento, mas foi um grande golo".