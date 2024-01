David Jurásek: «Desde o primeiro momento que o Hoffenheim estava na minha cabeça»

Ahoj, David



Die TSG Hoffenheim leiht den tschechischen Nationalspieler David Jurasek bis zum 30. Juni 2024 von Benfica Lissabon aus ?? pic.twitter.com/2Gjac9CckL — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) January 22, 2024

David Jurásek foi oficializado esta segunda-feira como reforço do Hoffenheim e mostrou-se muito satisfeito pelo novo passo na carreira. "Sou o David Jurásek e estou feliz por estar aqui", começou por referir, aos meios do clube alemão.O jogador, que praticamente mal jogava no Benfica com Roger Schmidt, acabou por agradecer pela aposta e explicou o que pretende com esta mudança: "Em primeiro lugar, obrigado. Fiquei muito feliz com a proposta do Hoffenheim. Desde o primeiro momento que estava na minha cabeça o Hoffenheim. Espero fazer bons jogos e ser importante para a equipa conquistar vitórias", anotou o jogador que no final do empréstimo pode ser contratado, a título definitivo, por 11 milhões de euros, um valor que pode chegar aos 12 milhões, mediante cumprimento de objetivos.Jurásek vai agora começar a trabalhar no oitavo classificado da Bundesliga, onde irá encontrar o compatriota Kaderábek, que já está na nona época ao serviço do Hoffenheim e que o irá ajudar na adaptação.