David Neres operado "com sucesso" à lesão no joelho esquerdo

O Benfica informou, esta quinta-feira, que David Neres foi operado "com sucesso" à lesão no menisco interno do joelho esquerdo , contraída no jogo frente ao Casa Pia no Estádio da Luz, realizado no dia 28 do mês passado."O jogador David Neres foi submetido a uma artroscopia para reparar a lesão do menisco interno do joelho esquerdo. A operação, que decorreu com sucesso, foi efetuada em Lyon pelo Dr. Bertrand Sonnery-Cottet, e acompanhada pelo departamento médico do SL Benfica", pode ler-se em comunicado das águias.Neres inicia agora o período de recuperação, sabendo que só voltará à competição em 2024. O extremo brasileiro, recorde-se, tinha somado 588 minutos até ao momento esta temporada, nos quais tinha contribuido com um golo e quatro assistências.