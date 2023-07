David Neres pode defrontar FC Porto na Supertaça: TAD suspende castigo do brasileiro

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) decidiu, esta quarta-feira, suspender o castigo de um jogo a David Neres por insultos ao portista Otávio e por ter identificado o sportinguista Pote num vídeo em direto, pelo que o brasileiro estará agora disponível para defrontar o FC Porto na Supertaça, sabe. O encontro disputa-se no dia 9 de agosto, pelas 20h45.Recorde-se que o Benfica tinha avançado com uma providência cautelar para tentar anular o castigo do extremo, que já tinha igualmente escapado a um outro relacionado a um vídeo que gravou no Estádio da Luz, onde proferiu as palavras "chupem lagartos" e "chupem tripeiros".Neres, que ontem atuou na 2.ª parte do jogo de preparação das águias diante do Burnley , será assim mais uma opção para Roger Schmidt na partida frente aos dragões, a primeira oficial da temporada.