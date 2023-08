David Neres 'provoca' Otávio e celebra Supertaça com emojis de boneco a chorar e... de um bebé

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por David Neres Campos (@davidneres)

Apesar de ter falhado a Supertaça diante do FC Porto, que o Benfica venceu por 2-0 , David Neres - que ficou fora da ficha de jogo por problemas físicos - não perdeu a oportunidade de festejar com os companheiros. O brasileiro esteve no relvado do Municipal de Aveiro após o apito final e posteriormente, nas redes sociais, deixou uma publicação onde voltou a recorrer aos emojis polémicos de um boneco a chorar e de um bebé, em referência ao comentário "Chora bebé" que o mesmo já tinha feito durante os festejos do 38.º título nacional das águias quando se dirigiu a Otávio, médio dos dragões.A publicação, de resto, já conta com milhares de comentários de adeptos do Benfica e nem Kökçü quis ficar de fora: o médio turco, que ontem assistiu Di María para o primeiro golo dos encarnados, também recorreu a dois emojis: o primeiro com um boneco triste, e o segundo com outro... a chorar a rir.