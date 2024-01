Delegação do Génova amanhã em Lisboa por Musa, garante jornalista belga

O Génova continua a fazer de tudo para assegurar os serviços de Petar Musa. Segundo o jornalista belga Sacha Tavolieri, amanhã chegará a Lisboa uma delegação do emblema italiano para tentar fechar definitivamente a contratação do avançado croata do Benfica, que também é seguido bem de perto por outro clube da Serie A, neste caso o Bolonha.De acordo com a mesma fonte, caso não consiga levar o negócio a bom porto, o Génova irá virar-se para M'Baye Niang, dianteiro francês do Adana Demirspor. Conforme também foi adiantado recentemente pelo italiano Gianluca Di Marzio, outro jornalista,até final da temporada com opção de compra automática caso o avançado croata atinja um determinado número de golos. E é aqui, ao que parece, a única discórdia: o Génova quer fixar esse número nos 5 a 6 golos, ao passo que o Benfica tenciona que sejam menos.