Detido homem que esfaqueou adepto no Estádio da Luz

Foi detido na noite desta quinta-feira o homem que esfaqueou um adepto no Estádio da Luz durante o jogo com o AVS SAD, a contar para a Allianz Cup.





O esfaqueamento aconteceu durante o intervalo do Benfica-AVS SAD e a vítima foi encaminhada para o Hospital Santa Maria. As autoridades conseguiram na última noite apanhar o suspeito. Desde o dia 21 que o agressor estava em fuga.O Conselho de Disciplina da FPF instaurou um processo disciplinar ao Benfica devido ao ocorrido. À luz dos regulamentos (artigo 182 do Regulamento Disciplinar da Liga) os encarnados podem vir a ser punidos com até 2 encontros à porta fechada.