Di María 'pisca o olho' ao Rosario: «Ganhar a Libertadores seria um grande final para a minha carreira»

Ángel Di María admitiu, em entrevista à ‘TyC Sports’, que tem o sonho ganhar a Libertadores pelo Rosario Central e que vê todos os jogos do clube, numa altura em que o regresso ao emblema argentino no final da temporada,"Vejo todos os jogos do Rosario Central. O futebol argentino continua a ser muito complicado de jogar", começou por referir. E acrescentou: "Seria um sonho ganhar a Libertadores com o Central, seria um grande ponto final para a minha carreira, só tive a sorte de a jogar quando era muito jovem".Relativamente ao seu futuro, disse estar "tranquilo". "Quis vir um ano para o Benfica e depois víamos o que aconteceria", frisou, abordando depois um hipotético regresso ao Rosario: "Se tiver que acontecer, acontecerá. Mas eu não pedi para voltar."Nas mesmas declarações ao canal argentino, que tem revelado nas redes sociais excertos da entrevista, o jogador do Benfica fez um ranking daquelas que são, para si, as ligas mais competitivas do mundo…sem colocar na lista a Liga Betclic: "A Premier League é a primeira, depois a Liga espanhola, a Liga italiana e a Liga francesa".Di María falou ainda sobre Scaloni, selecionador da Argentina, que comandou a seleção da América do Sul na conquista do Mundial de 2022: "É um treinador que vai estar com a seleção durante muitos anos. Ele é o grande capitão deste navio juntamente com Messi".