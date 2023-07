Di María "feliz" por marcar pelo Benfica 13 anos depois: «Começar assim é muito bonito»

Após ter voltado a marcar pelo Benfica 13 anos depois, Ángel Di María não escondeu o contentamento numa mensagem publicada nas redes sociais."Não posso estar mais feliz. Começar assim é muito bonito. Grande trabalho de toda a equipa. Continuar a trabalhar para continuar a crescer e a melhorar. Obrigado a todos os benfiquistas que vieram ao estádio", escreveu o internacional argentino, que inaugurou o marcador no triunfo das águias (3-1) frente ao Basileia (esteve ainda no lance do segundo e assistiu para o terceiro golo), na sua conta de Instagram.Quem não resistiu a comentar a publicação foi Otamendi, que falhou o encontro por se encontrar a recuperar de uma lesão no joelho esquerdo. "Também com os mates que te dei para não fazeres golo", brincou o central argentino.