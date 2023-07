há 1 horas 12:13

Comitiva foi recebida na Suíça com entusiasmo

Ontem, o plantel do Benfica teve um longo dia. Com um treino de manhã à porta fechada, o último do estágio em Inglaterra, a comitiva dos encarnados, liderada por Rui Costa, partiu de St. George's Park pelas 13h50 e chegou a Basileia depois das 18h30 (19h30 locais), uma hora e meia de atraso em relação ao previsto.



Quem não se importou de esperar foram os benfiquistas residentes na Suíça, que receberam o plantel com enorme entusiasmo.