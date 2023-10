Di María fora dos convocados de Lionel Scaloni para os próximos jogos da Argentina

#SelecciónMayor Lista de convocados para los próximos encuentros ante Paraguay y Perú, correspondientes a la Fecha FIFA de Eliminatorias. pic.twitter.com/W5pReELCAK — Selección Argentina ??? (@Argentina) October 5, 2023

Ángel Di María, extremo do Benfica, não está entre os eleitos do selecionador argentino Lionel Scaloni para os próximos compromissos internacionais daquela seleção, frente a Paraguai, no dia 13 deste mês, e Peru, no dia 18, ambos válidos pela qualificação para o Mundial'2026.Recorde-se que o jogador das águias, uma das principais figuras da albiceleste ao longo dos últimos anos,, e Roger Schmidt descartou-o logo das opções para o duelo com o Estoril, que se joga no sábado, pelas 20h30.Apesar da preocupação, a paragem do argentino não deverá ser prolongada.