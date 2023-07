Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Do regresso feliz de Di María à necessidade de mais um reforço: eis as primeiras ilações do Benfica 23/24 Álvaro Magalhães analisou a vitória das águias e as exibições dos novos jogadores





• Foto: SL Benfica