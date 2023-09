Titularidade na baliza, substituição de Di María e ambição na Champions: tudo o que disse Roger Schmidt

Roger Schmidt fez esta terça-feira, a par de João Neves, a antevisão ao Benfica-Salzburgo de amanhã, jogo da 1.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões (20 horas).



À BTV, antes da conferência



O que pode fazer a diferença amanhã: "Jogamos contra uma equipa que tem um futebol intenso, pressionante, temos de respeitar o adversário. Temos a confiança de jogar em casa para proporcionar um bom jogo e o objetivo é vencer"



Academias dos dois clubes: "Ambas são fantásticas no que diz respeito à formação, muito bons exemplos de jogadores que chegarm à equipa principal"



Trabalho no Salzburgo 10 anos: "Já não está quase ninguém da minha altura, mas as minhas memórias estão lá com a equipa. A equipa tem estado muito bem nos últimos anos"





Em conferência de imprensa:



Relacionadas Roger Schmidt: «Gonçalo Guedes está a trabalhar bem mas não queremos correr riscos» Schmidt: «Não havia muito para Trubin fazer mas essa é a sina de um guarda-redes do Benfica...» "A minha experiência é que temos de estar focados em todas as partidas. Amanhã, esatremos focados no Salzburgo, só temos 6 jogos para provar que podemos seguir em frente, não podemos cometer erros. Sabemos que, mesmo em casa, na Champions temos de mostrar muito trabalho, foco e concentração. Estamos bem preparados, confiantes e temos respeito pelo adversário."



Opções para a lateral: "Não vou dizer qual vai ser o onze, mas hoje tivemos todos a treinar, os 22 jogadores de campo. Jurasek, Guedes e Bernat a recuperar de lesão, tempos que lhes permitir recuperar, não queremos recaídas nas lesões. Nas últimas semanas tivemos de encontrar soluções para a lateral esquerda, Aursnes esteve muito bem, foi jogando melhor, desenvolvendo, tem mostrado flexibilidade e inteligência em jogar em diferentes posições. Amanhã logo vejo"



Reencontro com Salzburgo: "É especial, é um jogo de Champions, mas foi há muito tempo, 10 anos [que foi campeão pelo Salzburgo]... As minhas memórias desses tempos são boas, era um bom clube, bons jogadores, mas amanhã quero estar a jogar no topo com o Benfica para a Champions"



Trubin em vantagem para amanhã: "Já tive oportunidade de explicar. Dei ao Samu [Samuel Soares] oportunidades de mostrar serviço e ao Trubin oportunidades para se habituar ao Benfica, adaptar-se aos companheiros de equipa. Fez um bom jogo no sábado, não havia muito para ele fazer (sorrisos), mas essa é a sina de um guarda-redes do Benfica, mas foi bom para ele jogar 90 minutos. Vai jogar, é a 1.ª escolha para a baliza, confio nele e está pronto".



Substituições de Di María, momento de forma: "Saiu 2 minutos antes do final [no jogo com o Feirense foi substituído aos 86']. Está num momento de forma muito bom, é um grande profissional, jogou muito bem no sábado depois de ter jogado na Bolívia, mas fisicamente está bem e se está bem fica em campo. Já joga futebol profissional há 17 anos, vai haver uma altura em que vai haver um momento certo para zelar por eles [jogadores], mas amanhã é a Liga dos Campeões"



Situação de Gonçalo Guedes: "Está bem, a trabalhar no duro, depois da lesão voltou para o Benfica o que muito nos agradou mas esteve de fora muito tempo. Precisa de mais umas sessões de treino para recuperar a confiança. Não queremos correr riscos com ele. Espero que muito em breve o possamos utilizar porque precisamos dele".



Ambição na Champions: "Tenho muito repsito pela Champions. Nos últimos 2 anos o Benfica chegou aos 'quartos', foi um grande êxito mas isso não quer dizer que para a frente seja mais fácil. É sempre um desafio chegar à fase a eliminar. Precisamos de nos focar na fase de grupos, seria excelente conseguirmos o que já conseguimos mas neste momento não estamos focados nisso"