Empresário de Jurásek deixa mensagem ao diretor desportivo do Slavia Praga: «Desculpa pelos nervos!»

V sobotu vecer pred stadionem. Nejakou dobu se tu neuvidíme.

Dekujeme za všechno @slaviaofficial ??

Speciální podekování a omluva Jirkovi Bílkovi za všechny ty nervy pri prestupu do @SLBenfica.

A samozrejme Jaroslavu Tvrdíkovi, jako vždy král. #zivotjefabrikanasplnenyprani pic.twitter.com/NTDksRvmDG — Martin Krob (@MartinKrob3) July 10, 2023

Poucos minutos depois de Jurásek ter sido oficializado como novo reforço do Benfica , Martin Krob, empresário do internacional checo, recorreu às redes sociais para pedir desculpa ao diretor desportivo do Slavia Praga, Jirko Bilek, por "todos os nervos" vividos... durante a transferência."No sábado à noite em frente ao estádio [do Slavia]. Não voltarás aqui durante um bom tempo... Obrigado por tudo, Slavia. Um obrigado especial e um pedido de desculpas ao Jirko Bilek por todos os nervos durante a transferência para o Benfica", escreveu Krob nas redes sociais, numa fotografia onde aparece ao lado de Jurásek.Jurásek, refira-se, assinou por cinco temporadas com as águias e ficou com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.