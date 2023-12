«Este gajo não bate bem»: Cancelo rendido a momento de benfiquismo de Bernardo Silva

João Cancelo foi o mais recente convidado do podcast '1 Para 1', de Pedro Pinto, onde falou, entre outros assuntos, sobre o mediatismo de João Félix em Espanha, a relação com os jogadores do Manchester City e o amor de Bernardo Silva... pelo Benfica "Claro que sigo [os jogos do Benfica], quase todos. No meu caso, e no caso do Bernardo e do Rúben [Dias], há um carinho especial pelo Benfica. Acho que o mais benfiquista de todos é o Bernardo, é uma coisa absurda. Estávamos um dia na Seleção e fui ao quarto dele enquanto estávamos a ver um jogo de futebol na sala de convívio. E ele estava a ver as eleições no Benfica. Pensei 'este gajo está maluco, não bate bem'. A ver as eleições no telemóvel. Se vai terminar a carreira no Benfica? Meto as minhas mãos no fogo", referiu o lateral português, que no Barcelona partilha balneário com João Félix, seu colega na equipa das quinas."É sempre bom termos pessoas que falam a nossa língua no balneário. O [João] Félix é um jogador de talento puro, um daqueles que pode realmente fazer a diferença. Tem detalhes diferentes dos outros. Claro que o Bernardo também é um jogador desse tipo, para mim é atualmente o melhor jogador português. Sou fã do Bernardo e ele sabe disso. Acho que jogadores assim há muito poucos, e às vezes os portugues não valorizam isso", acrescentou.Cancelo, de 29 anos, assegura também que João Félix é um "jogador muito mediático" em Espanha, explicando que qualquer momento que o companheiro protagonize... vai ser escrutinado."Não é fácil, ainda para mais na idade dele. Saiu da zona de conforto [muito novo], deixou de estar junto da família. Aqui em Espanha, qualquer coisa que faça, para bem ou para o mal, vai ser manchete num jornal. Há que saber lidar com isso e é muito importante termos a estabilidade para sabermos lidar com essas coisas", analisou Cancelo, que não esconde que continua a acompanhar os jogos do Manchester City: "Deixei lá grandes amizades, tanto com jogadores como com pessoas do staff. Há lá dois fisioterapeutas com os quais criei uma ligação muito próxima e continuamos em contacto", rematou.