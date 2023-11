Filipe Cruz sobre a grave lesão: «É um momento muito difícil»

View this post on Instagram A post shared by Filipe Cruz (@fcruz.70)

Filipe Cruz reagiu nas redes sociais à homenagem que recebeu por parte dos companheiros, depois de ter sofrido uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo, que o vai afastar dos relvados, pelo menos, até ao final da temporada. O jovem, de 21 anos, agradece o apoio e garante que voltará "mais forte"."É verdade … Infelizmente sofri uma lesão muito grave que me vai impossibilitar de fazer o que mais amo durante algum tempo. É um momento muito difícil para mim mas sei que vai passar e só me vai tornar mais forte! Graças a Deus tenho pessoas que me amam do meu lado, que tenho a certeza que me vão ajudar a ultrapassar isto", começou por escrever o defesa, nas redes sociais, tendo ainda agradecido o apoio dos companheiros da equipa B."Uma palavra de agradecimento à minha equipa pela linda homenagem, são uma família para mim e estão lá desde o primeiro minuto, sempre a apoiar-me e a puxar-me para cima. Um grande obrigado também a todos aqueles que me têm enviado mensagens de apoio e força. Prometo que vou voltar ainda mais forte", refere. Como Record avançou , o jovem sofreu uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo e não é possível ter garantias do período de paragem que terá pela frente. É até possível que no arranque da próxima época esteja ainda a completar a recuperação desta grave lesão.