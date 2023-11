Filipe Cruz sofre lesão grave e não joga mais esta época

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Benfica Campus (@benficacampus)

Filipe Cruz não esteve na vitória do Benfica B, na receção ao Penafiel,, mas acabou por estar no centro das atenções antes, durante e no final da partida. E há um motivo pouco feliz para que tal tenha sucedido: o lateral sofreu uma lesão grave que o afasta dos relvados até ao final da presente temporada. E não há garantias que já esteja totalmente recuperado no início da próxima época.De acordo com o que foi possível apurar, o defesa, de 21 anos, sofreu uma rotura de ligamentos que obrigará a um período de recuperação muito longo. Foi, por isso que, antes do apito inicial, quando a equipa B do Benfica formou para a fotografia, tinha a camisola 70, que pertence ao algarvio. No momento do golo, apontado por Jevsenak de penálti, o esloveno foi ao banco buscar a referida camisola, e no final o cenário repetiu-se, quando se festejava o triunfo diante do Penafiel.Vários companheiros de equipa partilharam esses momentos nas redes sociais, manifestando apoio a Filipe Cruz, um dos capitães da equipa liderada por Nélson Veríssimo. Também elementos do staff encarnado vincaram esse apoio ao jovem, que terá de enfrentar agora um longo período de recuperação afastado dos relvados.