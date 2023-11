Gonçalo Guedes ausente do último treino do Benfica antes do jogo com o Inter

Depois de já ter ficado de fora do encontro com o Famalicão, no sábado, Gonçalo Guedes não participa no último treino do Benfica antes do jogo da Champios com o Inter Milão. Ao relvado não subiram também Bah e Neres, a recuperarem de lesão, tendo o brasileiro sido operado este mês ao joelho esquerdo. Os três fizeram tratamento e trabalho de ginásio.Por outro lado, Juan Bernat trabalhou às ordens de Roger Schmidt. O lateral-esquerdo emprestado pelo PSG foi recentemente obrigado a parar devido a uma mialgia de esforço mas já se encontra totalmente recuperado. Nota ainda para o regresso do guarda-redes André Gomes, jovem que cumpre a última fase de recuperação depois de uma cirurgia ao ombro.Após o treino, Roger Schmidt e um jogador das águias vão fazer a antevisão da partida com os italianos em conferência de imprensa, marcada para as 16h. O Benfica-Inter Milão está marcado para quarta-feira, às 20 horas, no Estádio da Luz.