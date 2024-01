Ingleses avançam que Benfica rejeitou proposta do Chelsea por António Silva

O ‘The Sun’ avança que o Benfica recusou uma proposta de cerca de 60 milhões de euros do Chelsea por António Silva, que incluía ainda Armando Broja, avançado de 22 anos dos blues. Os responsáveis das águias, segundo as mesmas informações, terão informado os ingleses que só aceitam vender o internacional português pela cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.De acordo com o jornal inglês, o Chelsea vê com bons olhos a contratação do jovem central e já está há várias semanas a observá-lo.Recorde-se que António Silva tem sido associado aoe ao