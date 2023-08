João Félix: 'AS' avança que o Benfica 'espera' e o otimismo é agora 'maior'

O 'AS' avança, na edição deste domingo, que o Benfica continua "à espera" de João Félix e que "o otimismo" na contratação do internacional português, que fez a formação nas águias e rumou ao Atlético Madrid em 2019, é maior do que era há um mês.Segundo a mesma fonte, o sonho das águias continua a ser contar com João Félix e, por isso mesmo, há a esperança de que o aproximar do fecho do mercado na Europa traga boas notícias para o clube da Luz. No entanto, refere a mesma publicação, o interesse do Al Hilal de Jorge Jesus continua a ser real , e apesar de ser um cenário que não agrada tanto aos colchoneros, será sempre uma possibilidade.