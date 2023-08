Espanhóis garantem que João Félix tem 'plano B'... que envolve um treinador português

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A cerca de uma semana do fecho do mercado, João Félix começa a ficar com pouco tempo para resolver o seu futuro. O internacional português chegou a ser sondado pelo Aston Villa, declarou o seu amor ao Barcelona, mas o destino final pode mesmo passar... pela Arábia Saudita.





Segundo avança esta sexta-feira o 'AS', o avançado já tem um "plano B" caso não consiga deixar o Atlético Madrid antes do dia 31 deste mês, altura em que fecha o mercado na Europa. Se não chegar a acordo com outra equipa, Félix pretende rumar ao Al Hilal de Jorge Jesus num empréstimo de uma temporada. Na Arábia Saudita, recorde-se, a janela de transferências só encerra a meio de setembro.Apesar desta vontade, a mesma fonte aponta que os colchoneros apenas estão interessados em transferir o português a título definitivo.