João Neves integra último treino do Benfica antes da viagem para Toulouse

João Neves integrou, na manhã desta quarta-feira, o último treino do Benfica antes da viagem para França, onde as águias defrontam amanhã o Toulouse, pelas 17h45, na 2.ª mão do playoff da Liga Europa. Recorde-se que o médio dos encarnados continua de luto pela morte da mãe , que faleceu na madrugada de segunda-feira, aos 50 anos, vítima de doença prolongada.Além da presença de João Neves, destaque para a ausência de Juan Bernat, o único elemento do plantel no boletim clínico.Recorde-se que na 1.ª mão, disputada no Estádio da Luz, o Benfica levou a melhor sobre o Toulouse por 2-1, com um bis de Di María. Mikkel Desler apontou o golo do emblema gaulês.