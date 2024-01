E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Juan Bernat, lateral esquerdo do Benfica, continua a recuperar de uma pubalgia. Esta segunda-feira, o espanhol partilhou no Instagram uma foto do processo de recuperação."A lutar contra a pubalgia", escreveu nas stories daquela rede social o jogador que está cedido pelo PSG ao Benfica, acrescentado dois emojis que demonstram frustração.Recorde-se que Juan Bernat, altura em que jogou 12 minutos frente ao Arouca em partida a contar para a Allianz Cup. Esta temporada, o lateral participou em apenas seis jogos dos encarnados.