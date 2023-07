Jurásek: «Escolhi o Benfica porque acredito que é o clube certo para jogar»

Jurásek falou esta segunda-feira, poucos minutos depois de ser oficializado no Benfica , à BTV, onde se mostrou seguro de que a decisão de rumar às águias foi a mais correta para a sua carreira."Escolhi o Benfica porque acredito que é o clube certo para eu jogar. O Benfica é um dos maiores clubes da Europa", começou por referir o internacional checo, antes de enumerar a sua principal caraterística enquanto jogador."Sou um defesa-esquerdo muito ofensivo. Espero mostrar isso aos adeptos em campo. Vou trabalhar muito para que tenham orgulho em mim e quero ajudar a equipa a vencer todos os troféus possíveis", garantiu.No Twitter, o empresário do jogador, Martin Krob, publicou uma fotografia do lateral ao lado de Rui Costa.Jurásek, refira-se, assinou por cinco temporadas com o Benfica e ficou com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.