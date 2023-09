Kökçü volta a ser distinguido: médio do Benfica eleito melhor jogador da Eredivisie

Depois de no domingo ter conquistado a bota de ouro , atribuída pela publicação 'Voetballer', Orkun Kökçü voltou a ser reconhecido na Holanda. O médio do Benfica, que se encontra neste momento na gala da ESPN Holanda, acaba de receber o prémio de melhor jogador da Eredivisie na última temporada.O internacional turco competia com Václav Cerný, Dávid Hancko, Xavi Simons e Santiago Giménez, avançado que no último mercado de transferências foi muito cobiçado pelo Benfica. O jogador, de 22 anos, venceu com a maioria dos votos dos capitães da liga holandesa.