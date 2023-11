Luisão recorda dia em que quis 'pegar' Talisca: «A sorte é que ele foi para o exame antidoping...»

"Quando os adeptos vêm ter comigo na rua, antes de me dizerem bom dia, já me estão a falar desse golo!" É de uma forma divertida que Luisão recorda aquele que diz ser um dos golos mais importantes que marcou ao serviço do Benfica: um tento, de cabeça, ao Sporting, golo que acabou por dar o título de campeão nacional aos encarnados em 2004/05. A propósito da inauguração do Mural dos Campeões - "mais um presente que o Benfica me dá", sublinhou ao site dos encarnados -, o antigo campeão das águias assume ter "plantado qualquer coisa no coração dos adeptos". Mas nem tudo foram 'maravilhas' e houve 'atritos' dentro das quatro linhas, como o agora diretor técnico dos encarnados recorda."Houve um jogo em que o Talisca entrou aos 85' ou aos 89'; houve um canto, sofremos um contra-ataque, tive de atravessar o campo, corri para trás para não sofrermos golo. Passei por ele, na altura reclamei e ele ficou a abrir os braços para mim dentro do campo. Depois corri para o túnel para o esperar e o 'pegar'. Mas a sorte é que ele foi para o exame antidoping (risos). São coisas que os adeptos não se apercebem, o jogo é muito quente... Há várias histórias. Houve uma com o Jonas... Houve jogo aqui na Luz antes de irmos para o Brasil. Estávamos a ganhar 3-0 salvo erro e ele perdeu uma bola. Ralhei com ele! Fomos daqui até ao aeroporto sem falar! Só fizemos as pazes quando estávamos próximos de entrar no avião. E somos dois amigos, amigos mesmo!", afirmou.