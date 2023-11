O momento no Benfica que Jonas não esquece: «Chegar lá fora e ver aquela onda vermelha...»

Jonas foi um dos jogadores escolhidos pelos adeptos do Benfica para figurar no Mural dos Campeões , na Luz, e não esconde que entre as melhores lembranças que tem ao serviço dos encarnados estão aquelas associadas aos adeptos."Os melhores momentos [que viveu no Benfica] foram os títulos que fomos conquistando, a emoção da comemoração com a Luz cheia... São momentos que ficam para sempre. Saudades? Dos 60 e tal mil adeptos nas bancadas! É incrível jogar aqui, não tinha noção do que era jogar na Luz e percebi que aqui há uma diferença... Era muito especial. Quando chegávamos aqui, para um jogo do título, aquela onda vermelha lá fora...", recordou o ex-jogador brasileiro em entrevista ao site do clube.Sobre o facto de ser um dos 20 jogadores presentes no Mural de Campeões, Jonas garante ser um "privilégio". "Tenho amor e gratidão pelo Benfica, é o clube com que mais me identifiquei", concluiu.