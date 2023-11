O temporal em dia de dérbi com o Sporting que Gaitán não esquece: «Foi o melhor que nos aconteceu»

Nico Gaitán vestiu a camisola do Benfica entre 2010 e 2016 e foram muitas as histórias que guardou desse período, mas há um dérbi que lhe salta logo à memória."Foi um jogo contra o Sporting, em que tinha havido um temporal [fevereiro de 2014] e foi suspenso. Nesse dia, antes do jogo, eu e o Enzo Pérez estávamos a sentir-nos um pouco mal para podermos competir por isso o melhor que nos aconteceu foi esse temporal para suspenderem o jogo. Passou para outro dia e, depois, o jogo correu-nos bem, claro [vitória das águias por 2-0 com golos de Enzo Pérez... e Gaitán]", afirmou ao jornal 'O Benfica' aquando da sua passagem pelo estádio da Luz na inauguração do Mural dos Campeões Na hora de escolher o melhor momento vivido nos encarnados, o argentino aponta ao último jogo que fez na Luz, frente ao Nacional. "Fomos campeões, foi o mais marcante para mim".