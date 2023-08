O Benfica oficializou, esta terça-feira, o empréstimo de uma temporada de Martim Neto ao Gil Vicente."O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Gil Vicente para a cedência por empréstimo, até ao final da época desportiva 2023/24, do jogador Martim Neto", pode ler-se no comunicado do clube.O jovem médio, ligado às águias desde 2014/15, arrancou a pré-temporada às ordens de Roger Schmidt, mas o facto de não ter espaço na equipa principal fez com que este destino ficasse decidido. A prioridade de ceder o jogador a um clube português é assim concretizada, naquela que será a primeira experiência do jogador no primeiro escalão do futebol no nosso país.Recorde-se que Martim Neto renovou com o Benfica até 2028 no mês passado