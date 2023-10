Otamendi: «Continuamos com a ambição para conquistar muitas coisas»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Twitter Oficial: @Notamendi30 (@nicolasotamendi30)

O central Otamendi reagiu esta quinta-feira à sua eleição para os 20 jogadores que constam do Mural dos Campeões , inaugurado na quarta-feira no âmbito do 20.º aniversário do Estádio da Luz, cerimónia em que o capitão de equipa não esteve presente por motivos pessoais."Benfiquistas, para mim é um orgulho e uma grande honra ter sido votado para estar no mural dos campeões. Vivi muitos momentos lindos até agora, mas a nossa história não vai ficar por aqui. Continuamos com toda a ilusão, convicção e ambição necessária para conquistar ainda muitas coisas. Obrigado a todos", escreveu o campeão do mundo no Instagram como legenda a uma fotografia do referido mural.