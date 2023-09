Papa salva Vlachodimos: guarda-redes amnistiado após insultar FC Porto

Vlachodimos foi, esta terça-feira, amnistiado no caso dos insultos ao FC Porto , no âmbito do regime de perdão de penas decorrente da visita do Papa a Portugal, sabeRecorde-se que o antigo guarda-redes do Benfica criticou o FC Porto logo após o clássico no Dragão, a 21 de outubro, que terminou com a vitória do Benfica por 1-0. "Estes gajos são uma equipa de m...", disse o guardião dos encarnados, já dentro do balneário. A frase foi ouvida no terceiro episódio do documentário 'Eu Amo o Benfica', produzido pela 'B Play' e que mostra os bastidores da temporada das águias.O Conselho de Disciplina deu como provado que o guardião proferiu a expressão "shit team these guys are, shit team", que foi traduzido por "equipa de m**** que estes tipos são, equipa de m****". O Benfica argumentou que a expressão utilizada foi "cheat team" ["equipa de batoteiros"], mas o instrutor considerou que era clara a palavra "shit".Odysseas Vlachodimos incorria numa suspensão de 1 a 4 jogos, sustentada pelo artigo 158 do Regulamento Disciplinar, mas foi salvo pela Lei n.º 38-A/2023, de 2 de agosto, que estabelece um perdão de penas por ocasião da Jornada Mundial da Juventude em Portugal.O regime não se aplica ao Benfica, que foi multado em 16.320 euros, por "Lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros".