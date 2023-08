"Paris acelera": Gonçalo Ramos na capa do 'L'Équipe' a horas da oficialização da transferência para o PSG

Com a oficialização da transferência para o PSG por horas ( como Record adiantou em exclusivo ), Gonçalo Ramos surge esta sexta-feira na capa do 'L'Équipe'. "Paris acelera", pode ler-se no jornal francês. O avançado do Benfica e Dembelé são os nomes que se seguem no clube parisiense."A uma semana do arranque do campeonato, os clubes franceses procuram, à semelhança do PSG reforçar os seus plantéis, que deverá oficializar hoje a chegada de Dembelé e espera a assinatura do avançado internacional português Gonçalo Ramos.