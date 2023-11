Pedro Mil-Homens: «Roger Schmidt é sempre elogioso com a nossa formação»

Um dia depois de as portas do Benfica Campus terem sido abertas a 55 representantes de academias europeias, no âmbito de uma iniciativa levada a cabo pela Associação de Clubes Europeus, Pedro Mil-Homens, diretor de formação dos encarnados, faz um balanço positivo do trabalho realizado nos escalões mais jovens e realçou a constante articulação que existe com a estrutura técnica da equipa principal, nomeadamente com Roger Schmidt."As competições estão de regresso, e na próxima semana teremos a receção do Inter Milão, na Youth League, competição à qual o Benfica dedica grande atenção. Estamos na luta pelo apuramento para a fase seguinte, que é o nosso objetivo. Tivemos a visita da ECA nesta semana com cerca de 50 clubes. Recebemos os melhores elogios de quem esteve connosco. O Benfica Campus também teve destaque internacional em entrevistas e reportagens feitas por órgãos de Imprensa estrangeiros, nomeadamente as palavras do nosso treinador Roger Schmidt, que foi sempre, como é, elogioso em relação à Formação", disse o dirigente aos órgão de comunicação do clube, acrescentando:"Gostamos de ver o nosso principal cliente, como gosto de dizer, que é o treinador da equipa principal, a olhar para o trabalho da Formação como ele olha, e a elogiar-nos publicamente. O que a mim, e a nós, nos causou estranheza foi ver algumas notícias que não têm correspondência com a realidade, que não correspondem à nossa avaliação e, sobretudo, à nossa relação de trabalho com o treinador Roger Schmidt, na ligação entre o futebol formação e o futebol profissional, articulado pelo nosso presidente e pelo diretor-geral para o futebol. O que temos de fazer é olhar em frente, continuar a trabalhar e conseguir que o principal objetivo e a missão desta academia de futebol seja entregar anualmente jogadores que possam chegar à equipa principal e afirmarem-se, como tem acontecido nos últimos anos."Recorde-se que, tal comodá conta esta sexta-feira, assobre a promoção de António Silva e João Neves caíram mal no Seixal.