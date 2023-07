Presidente do Getafe sobre Enes Ünal: «Foi o Benfica quem fez a maior oferta por ele»

Já não será reforço dos encarnados neste verão, mas Enes Ünal não só esteve no radar como mereceu uma proposta de cerca de 22 milhões de euros apresentada junto do Getafe. Confirmando o que, Angél Torres, presidente do emblema espanhol, revelou agora à Marca: "Ele tinha acordo com dois clubes. O Benfica foi o que fez a maior oferta por ele. O jogador estava esperançoso."Mas o avançado turco, de 26 anos, acabou pordo ligamento cruzado do joelho direito - que o impedirá de regressar aos relvados antes de 2024 -, e renovou com os 'azulones'. A oferta das águias foi mais alta (os tais cerca de 22M€) do que a de Inglaterra, escrevem ainda os espanhóis.