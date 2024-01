Publicação de Marcos Leonardo 'invadida' por colegas de equipa: «Sucesso no nosso Benfica»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi o chamado 'chegar, ver e marcar'. Marcos Leonardo estreou-se em grande com a camisola do Benfica, marcando um golo na vitória de ontem dos encarnados frente ao Rio Ave (4-1) . O avançado brasileiro recorreu às redes sociais para sublinhar o momento - tal como já havíamos dado conta aqui -, uma publicação que levou a muitos comentários dos companheiros de equipa.Lucas Veríssimo: "Parabéns. Sucesso no nosso Benfica"Morato: "Parabéns mlkote! ??"João Mário: "Primeiro de muitos! Vamos!"Otamendi: "Vamos irmão"Arthur Cabral: "Boa, irmão!! ??"