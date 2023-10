Real Sociedad contactou Benfica após polémica com bilhetes: «Pedimos mais 254...»

A Real Sociedad pediu mais bilhetes ao Benfica para o jogo de terça-feira na Luz (20 horas), depois de vários adeptos do clube basco se terem tornado sócios das águias para comprarem ingressos... sem sucesso no final de contas. Como foi noticiado, o Benfica começou a devolver aos adeptos da Real Sociedad as quantias recebidas e os bilhetes em questão foram retirados da app do clube , o que gerou descontentamento entre os espanhóis que já tinham tudo planeado para a viagem até Lisboa.Agora, o presidente da Real Sociedad veio a público dizer que já contactou os encarnados. "O que se passou com os bilhetes desses sócios, que foram 254, não tem nada a ver com a Real. O Benfica tem uma forma de te fazeres sócios para depois poderes comprar bilhetes. Estamos em contacto com o Benfica e pedimos que nos mandassem mais 254 bilhetes para correspondermos à procura", frisou Jokin Aperribay, à margem de um evento de um patrocinador da Real Sociedad.Aperribay esclareceu que o Benfica "não pode dar os dados das pessoas que compraram os bilhetes por uma questão de proteção de dados", sendo que a Real Sociedad "não avaliou essa forma de comprar bilhetes porque o Benfica não queria abrir outras portas [além do setor visitante] para os adeptos da Real." Ainda assim, o dirigente reforçou: "Estamos a falar com eles para que quem queria ir não tenha prejuízo".