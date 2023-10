Roger Schmidt e a estreia de Arthur Cabral a marcar: «Vai dar-lhe motivação para o que aí vem»

Roger Schmidt analisou, esta sexta-feira, a vitória do Benfica sobre o Lusitânia por 4-1 na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, que permite às águias avançar para a próxima ronda da competição."Estamos felizes por termos vencido, é sempre o mais importante na Taça. Se não vencermos, somos eliminados. Foi um jogo especial, uma viagem longa, condições atmosféricas muito particulares. Estas equipas dão sempre tudo, mas acho que estivemos bem, ganhámos o jogo e isso foi o mais importante", começou por dizer o treinador alemão, na 'flash' da Sport TV."É sempre mais fácil quando marcamos cedo. Acho que era desnecessário fazermos um penálti, mas conseguimos decidir o jogo no momento certo e estou feliz pelos golos do Arthur e do Tiago Gouveia, que se estrearam. Foi fantástico, o apoio dos adeptos"."Acho que é muito importante. O primeiro golo é o mais difícil por vezes. Teve de esperar um pouco e claro que havia essa pressão, mas é muito bom para a confiança dele e para nós. É um jogador muito bom, uma ótima pessoa e acho que vai dar-lhe motivação para o que aí vem"."Sim, toda a gente viu que o campo estava muito escorregadio. Acho que, no fim, ambas as equipas estiveram bem"."Será completamente diferente. Uma final? É o que digo sempre, cada jogo na fase de grupos é uma final, especialmente por termos perdido os primeiros dois jogos. Queremos mudar as coisas e sabemos da nossa situação".